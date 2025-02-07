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«Возвращаемся к политике минимализации 90-х»: Новосибирская область отстает по закупке удобрений для АПК

  • 07/02/2025, 17:00
Автор: Юлия Данилова
«Возвращаемся к политике минимализации 90-х»: Новосибирская область отстает по закупке удобрений для АПК
На данный момент приобретены только 10% необходимых для аграриев химикатов

По приобретению удобрений для АПК в регионе наметилось отставание по сравнению с 2024 годом. Об этом на оперативном совещании сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

При плане 185,7 тысячи тонн в физическом весе на данный момент законтрактованы только 20 тысяч тонн. План закупок мы сформировали совместно с химпредприятиями и новосибирским центром агрохимслужбы, — пояснил министр.

Губернатор Андрей Травников потребовал ускорить работу по подписанию контрактов на поставку удобрений.

Председатель Совета АККОН, глава ИП Сальников А.И. Алексей Сальников рассказал корреспонденту Infopro54, что ключевая проблема невыполнения планов по закупке удобрений — отсутствие оборотных средств у аграриев.

— Уже третий год подряд выручка АПК идет на понижение. В 2024 году из-за погоды качество зерна очень сильно упало, и нам пришлось продавать продукт очень дешево. Если 3-4 года назад килограмм зерна продавался по 16 рублей, то осенью 2024 года — по 8-10 рублей, в этом году продажи также идут по 10 рублей, при себестоимости в 12. То есть в среднем у сельхозпредприятий получается по 2 рубля убытка с килограмма зерна. Мы закрыли предыдущие долги, а сейчас денег нет ни на удобрения, ни на сельхозтехнику. На заводах забиты склады, а АПК закупать технику не может, — пояснил Сальников.

Он рассказал, что сейчас обсуждается вопрос льготного кредитования на покупку удобрений, но для участия в этой программе все равно нужны финансы, а их физически у многих нет. Реестры составляются, но когда они будут открыты — непонятно.

— Крестьяне сейчас по факту оказались на распутье: взять кредит и с деньгами отсеяться как положено по технологии или высевать без удобрений ограниченное количество культур, которые без них выживут. Возвращаемся к политике минимизации 90-х, — констатировал глава АКОН.

Напомним, в апреле 2022 года на складах сельхозпредприятий новосибирских агропредприятий находились 606 тысяч тонн минеральных удобрений. В целом на приобретение удобрений в тот год были заложены 5,2 млрд рублей, 5,3 млрд — на средства химической защиты.

В 2023 году Минсельхоз России сообщил, что отечественные сельхозпроизводители из-за проблем с финансами не выполнили план по закупке сложных (состоящих из нескольких действующих веществ) удобрений.

В 2024 году в Новосибирской области планировалось приобрести для АПК с помощью бюджета 165 тысяч тонн удобрений.

В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) сообщили, что Министерство сельского хозяйства РФ определило потребность агропромышленного комплекса страны в минеральных удобрениях на 2025 год в 5,56 млн тонн в пересчете на 100% питательных веществ. В прошлом году этот показатель составлял 5,45 млн тонн, а российские аграрии приобрели 5,9 млн тонн удобрений. Поставкой этой продукции в России занимаются «ФосАгро» (27%), «Уралхим» (22%), «ЕвроХим» (14%), «Акрон» (10%),  ГК «Азот» (7%), «КуйбышевАзот» (7%) и АО «Минудобрения» (6%).

Ранее редакция сообщала, что технологию производства удобрений из отходов запатентовали в Новосибирске. 

Фото пресс-службы Минсельхоза Новосибирской области.

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Рубрики : Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : удобрения АПК


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