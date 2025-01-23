«Доигрались с оптимизацией здравоохранения»: в селе под Новосибирском сокращают функционал больницы

На заседании Комитета по аграрным вопросам Госдумы на этой неделе рассматривался отчёт Счётной палаты РФ, которая проверяла выполнение программы комплексного развития сельских территорий. Как сообщил депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов, он поднял вопрос о ситуации с учреждениями здравоохранения на селе.

— В селе Половинное Краснозерского района, где проживают 3 тысячи жителей, «оптимизируют» больницу. Жители села обратились ко мне по поводу сокращения численности медицинского персонала, службы скорой помощи и перевода стационара в режим дневного. Под обращением стоит несколько сотен подписей, — заявил Сулейманов.

Он сообщил, что попросил разобраться в ситуации заместителя министра здравоохранения РФ Виктора Фисенко. Просьбу поддержал председатель комитета, академик Владимир Кашин, заявивший, что с оптимизацией здравоохранения на селе уже «доигрались».

— Замминистра обещал взять ситуацию на контроль. Кроме того, я сделал соответствующие запросы министру здравоохранения РФ Мурашко, губернатору Новосибирской области Травникову и прокурору области Бучману, — подчеркнул депутат.

Ранее редакция сообщала о том, что стал известен КПД новосибирских депутатов в Госдуме по итогам 2024 года.