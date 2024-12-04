Перспективы роста курса доллара до 200 рублей оценил новосибирский финансист

На прошлой неделе доллар стремительно преодолел отметку в 100 рублей, подрос до 107 рублей, и надежно закрепился на этой позиции. Столь резкий скачок курса, по мнению финансиста и доцента кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуарда Коложвари, стал следствием сразу нескольких факторов.

В первую очередь на это повлияло снижение притока валюты в страну из-за санкций и ограничений на возвращение экспортной выручки. Об этом он сообщил Om1 Новосибирск.

Кроме того, в России начался налоговый период, и экспортёры стали активно продавать валютную выручку по более выгодному курсу для уплаты налогов в рублях. Однако, как подчёркивает Коложвари, в нынешних условиях курс регулируется вручную Центробанком, что снижает прозрачность процесса.

Высокий валютный курс также выгоден определённым группам предприятий: чем выше доллар, тем больше рублей за свои поставки получают экспортёры нефти или удобрений.

Тем не менее, эксперт уверен, что доллар не достигнет очередной критической отметки в 200 рублей. По его словам, это возможно только при полном экономическом коллапсе, но экономика РФ работает, а «денежные» власти не заинтересованы в таких инфляционных уровнях. Коложвари обращает внимание на то, что текущий курс уже вызывает социальное напряжение и поднимать его градус еще выше правительству нецелесообразно. На этом фоне падение курса выглядит более реалистично. Он не исключил, что в ближайшие недели возможна коррекция курса к уровням 96–97 рублей.

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