Перспективы роста курса доллара до 200 рублей оценил новосибирский финансист

На прошлой неделе доллар стремительно преодолел отметку в 100 рублей, подрос до 107 рублей, и надежно закрепился на этой позиции. Столь резкий скачок курса, по мнению финансиста и доцента кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуарда Коложвари, стал следствием сразу нескольких факторов.
Тем не менее, эксперт уверен, что доллар не достигнет очередной критической отметки в 200 рублей. По его словам, это возможно только при полном экономическом коллапсе, но экономика РФ работает, а «денежные» власти не заинтересованы в таких инфляционных уровнях. Коложвари обращает внимание на то, что текущий курс уже вызывает социальное напряжение и поднимать его градус еще выше правительству нецелесообразно. На этом фоне падение курса выглядит более реалистично. Он не исключил, что в ближайшие недели возможна коррекция курса к уровням 96–97 рублей.
Ранее редакция рассказывала о том, что из-за роста курса доллара цены на кофе взлетят в Новосибирске на 80 процентов.
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