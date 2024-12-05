За санаторно-курортное лечение новосибирцев пенсионный фонд заплатит 100 млн

В 2025 году отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области выделит почти 100 миллионов рублей на санаторно-курортное лечение жителей региона. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Государственный фонд объявил о старте сразу четырех открытых аукционов, заявки на участие в которых будут приниматься до 26 декабря. Итоги торгов планируется подвести в конце декабря.

Согласно техзаданиям, победители конкурсов на протяжение всего 2025 года будут оказывать жителям региона услуги по санаторно-курортному лечению. К документам прикреплен и перечень заболеваний, подлежащих лечению: «Болезни системы кровообращения», «Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани», «Болезни нервной системы», «Болезни эндокринной системы, расстройство питания и нарушения обмена веществ», «Болезни органов пищеварения», «Болезни кожи и подкожной клетчатки», «Болезни мочеполовой системы».

Основным требованием к потенциальным участникам является наличие у них опыта исполнения таких контрактов не менее трех лет.

Компании-победителю необходимо будет заплатить обеспечительный платеж, который заказчик обязуется ему вернуть в течение тридцати дней после завершения действия контракта. При этом авансовые выплаты документом не предусмотрены.

При расчете общей стоимости контрактов заказчик исходил из средней стоимости койко-места в регионе — 4 500 руб. Помимо проживания и диетического питания, победителю аукциона необходимо будет обеспечивать полноценное лечение жителей региона, имеющих право на такого рода социальную льготу. Дополнительно указывается на необходимость использовать местные натуральные природные факторы, такие как лесопарковые зоны и водоемы, а также лечебные факторы — минеральную воду и грязь.

В качестве источника финансирования контракта заказчик будет использовать средства федерального бюджета, выделенные Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

По данным портала «Санатории России», по итогам первого полугодия 2024 года санатории Новосибирской области заработали 1,17 млрд рублей, на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года. По доходам отрасль региона находилась на 14 месте в России. По данным 2ГИС, в Новосибирской области сейчас работает 36 санаториев.

Ранее редакция сообщала о том, что компании, добывающие лечебные грязи, смогут претендовать на господдержку в Новосибирске. Сейчас курортно-санаторные организации не могут ее получить из-за лицензий на добычу полезных ископаемых.