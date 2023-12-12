Впервые оценят праздничное световое оформление магазинов и кафе в Новосибирске

Новая номинация появилась у конкурса на лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание среди магазинов и кафе в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

— Заявки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на конкурс, объявленный мэрией, принимают в районных администрациях города до 20 декабря, — говорится в сообщении.

Сам конкурс будет проходить в два этапа. Первый – районный, который будет проходить до 15 января в каждом районе Новосибирска. Второй этап — городской — состоится с 15 по 31 января.

— Жюри оценит использование новогодней атрибутики при оформлении фасадов, входных зон, витрин, а также уровень праздничного обслуживания населения, — отметили в сообщения.

Оценка будет проводится по группам: гипермаркеты, торговые центры, универмаги, супермаркеты, универсамы, продовольственные магазины, непродовольственные магазины, рынки.

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может заявить себя только в одной номинации.

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