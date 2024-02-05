Впервые в России провели операцию тропической рыбке

Впервые в России ихтиологи сделали операцию рыбе-ежу.

— Специалистам пришлось принять непростое решение о проведении хирургического вмешательства по купированию абсцесса, — говорится в сообщении Приморского океанариума.

Абсцесс находился над глазом тропической рыбки. Когда выявили новообразования рыбку перевели в научно-адаптационный корпус. Там сотрудники океанариума некоторое время наблюдали за рыбкой. Она отказывалась от еды из-за воспалительного процесса в ротовой полости.

— Мы решили вскрыть абсцесс и провести лечебные мероприятия. В России таких операций тропическим рыбам никто не делал — в литературных источниках подобные случаи не описаны, — отметила Мария Попова, главный ихтиопатолог Приморского океанариума.

Всего было проведено два операции. Первый этап — купирование внешнего абсцесса над верхней губой, второй — вскрытие абсцесса и удаление гноя внутри ротовой полости.Специалисты отметили, что для обездвиживания рыбы-ежа использовались седативные препараты растительного происхождения.

— Рану мы не зашивали: в случае гнойной раны шить кожу нельзя, она должна зажить сама, — подчеркнула Оксана Баннова, ветеринарный фельдшер отдела ихтиопатологии.

На данный момент рана уже зажила, и рыбка чувствуйт себя хорошо.

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