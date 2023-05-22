Предприниматели предложили увеличить в стране рабочую неделю до шести дней

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложили главе Минтруда Антону Котякову увеличить количество рабочих дней в неделю до шести, передают «Известия».

Авторы инициативы объясняют, что по причине перманентного расширения западных санкций нагрузка на экономический сектор значительно возросла. И несмотря на то, что экономика и нацвалюта показали стрессоустойчивость и несокрушимость после такого удара, тем не менее, финансово-экономической системе необходимы допинвестиции.

По мнению предпринимателей, увеличение рабочей недели приведет к повышению прочности отечественной экономики и поможет достичь технологического и промышленного прорыва.

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб до этого предложила сделать пятницу коротким днем, чтобы работники уходили домой после обеда. И, следует отметить, что профсоюзы эту инициативу уже поддержали.

Ранее редакция сообщала, есть ли конкуренция за рабочие места между новосибирцами и мигрантами.