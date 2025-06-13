Просрочка по ипотеке в Новосибирске выросла почти на 80%

Объем просроченной задолженности по ипотеке резко начал расти в 2025 году во всех регионах России. В Новосибирской области рост составил 79%. Для сравнения, на 1 января 2024 года просрочка по жилищным кредитам в регионе составляла 1,3 млрд рублей, на 1 января 2025 – 1,5 млрд, а на 1 мая уже 2,7 млрд рублей, констатировали аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Самая плохая ситуация с платежами за ипотеку в Республике Тыва. Рост просрочки с начала года составил 1186%. На 1 января она была 117 млн рублей, а на 1 мая – 1,5 млрд. Это рекордный показатель по России.

В Республике Хакассия просрочка выросла на 174% (до 516 млн рублей), Омской области на 139% (до 1,08 млрд), в Алтайском крае на 119% (до 1,08 млрд).

По России в целом просрочка с начала 2025 года выросла в 1,9 раза. Для сравнения, за 12 месяцев 2024 года – на 9%.

Генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов не исключает, что в просрочку начали уходить заемщики, которые взяли кредиты после июля 2024-го года, когда ключевая ставка была установлена на уровне 18%, и не смогли справиться с их обслуживанием.

— Второй причиной можно назвать застой на рынке недвижимости, когда заемщик не может быстро найти покупателя на залоговую квартиру, — говорит эксперт.

Напомним, аналитик Новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев отмечал, что при получении кредита по семейной ипотеке сроком на 25 лет суммарная переплата за весь период кредитования составит 93%. Таким образом, за 25 лет заемщик выплачивает стоимость двух квартир.

Что касается рыночной ипотеки, то, по словам аналитика, даже после снижения ставок, которое началось в марте 2025 года, получение такого кредита сейчас экономически бессмысленно, так как заемщик при покупке новостройки или вторички переплатит от 536% до 568%, то есть фактически заплатит более чем за 6 квартир. При строительстве жилого дома — от 571% до 585%.

Ранее редакция сообщала о том, что в мае цены на новостройки в Новосибирске незначительно снизились. При этом стоимость квадратного метра подросла.