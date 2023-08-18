«Страшно»: в сети появилось видео от очевидцев расстрела бизнесмена на Ипподромской

Телеграм-канал «Экстренный вызов НСК» опубликовал эксклюзивные кадры с места событий, где киллер расстрелял бизнесмена.

В ту ночь, 15 августа, бариста и официанты задержались на работе из-за служебного совещания. Собрание проходило на летней веранде. Молодые люди сначала услышали громкие хлопки, стали смотреть в окна и заметили, как преступник стреляет в мужчину на парковке.

Парни бросились на помощь раненому, а девушки включили видеокамеру на телефоне и начали снимать.

— Мы в кофейне, конечно, сидим, но видим, что там треш происходит. Он (киллер – Прим. Редакции) побежал куда-то туда, ребята там скорую вызывают, оказывают помощь. Мы сейчас все выключили, еще ничего не убрали. Здесь стоим и ждем, что будет дальше. Человек весь в крови лежит. Страшно. Он в паре метрах от нас стрелял! А если бы испугался и начал по нам? — эмоционально рассказывает голос за кадром.

Очевидцы утверждают, что не разглядели лицо преступника. Он был одет во все черное, а на лице какая-то маска. К тому же на улице было уже темно.

Ранее Infopro54 опубликовал видео с камер наблюдения дома на Ипподромской. В кадр попал сам момент стрельбы и убегающий киллер.

Стоит отметить смелость работников кофейни, которые не смотря на страх все-таки вышли и оказали первую помощь раненому бизнесмену.