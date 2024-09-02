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Таможенники задержали запчасти для самосвала на 26 тысяч долларов в Новосибирске

  • 02/09/2024, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Таможенники задержали запчасти для самосвала на 26 тысяч долларов в Новосибирске
Пассажир пытался ввезти детали из ОАЭ.

Сотрудники таможенного поста Аэропорт Толмачево при проверке пассажира, прибывшего из Объединенных Арабских Эмиратов, выявили 97 кг запасных частей для самосвала. 474 детали для грузовой техники стоимостью 26 тысяч долларов были упакованы в четыре картонные коробки. Новосибирец объяснил, что приобрел их в ОАЭ.

— Партия признана коммерческой и изъята. В отношении авиапассажира возбуждено дело по факту недекларирование товаров, — сообщила пресс-служба таможни.

В таможне напомнили, что на воздушном транспорте без уплаты таможенных платежей физлицам разрешено ввозить товары стоимостью не выше 10 тыс. евро и весом не более 50 кг. При этом ввозимые товары должны предназначаться для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы лидируют по статистике обращений в автосервисы. Более 40% заявили, что им приходилось ездить на неисправных машинах, так как они не могли своевременно оплатить ремонт.

Фото предоставлено пресс-службой Сибирского таможенного управления.

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес ВЭД

Регионы: ОАЭ Новосибирск

Теги : таможня Запчасти для автомобиля


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