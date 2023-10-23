Земля гостеприимная: Airbus в пшеничном поле под Новосибирском увековечили на магнитиках

Память об удачной посадке самолета А320 в пшеничном поле под Новосибирском останется надолго в сердцах местных жителей, а также пассажиров аварийного Аэробуса. Убинская администрация решила увековечить такое неординарное событие и выпустила сувениры в виде магнитов на холодильник.

― Мы сделали сувениры, если надо кому-то, я могу подарить. Всего их пока 200 штук. Одни с изображением самолета и поля, а другие ― с местным домом культуры, где после посадки размещали счастливых пассажиров. Надо, ещё сделаем, в чём проблема? Мы их не продаём, мы для себя просто сделали и всё, — поделился с изданием Om1.ru глава Убинского района Олег Конюк.

Первые экземпляры уже отправили по почте омичам, которые были на борту воздушного судна.

Сейчас, пока борт готовят к возможному взлету, поле активно посещают туристы. Аэробус стал местной достопримечательностью.

Над небесной ласточкой в поле даже сжалился хозяин посевов Александр Комаровский. Сначала он заявлял, что авиакомпания «Уральские авиалинии» не выходит с ним на контакт, поэтому он будет пахать свое поле. Но потом крестьянин все-таки оставил несколько километров земли в качестве взлетной полосы.