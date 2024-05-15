Врачи Новосибирска спасли худеющего мужчину, который бегал и мало пил

Хирурги медицинского центра им. Е. Н. Мешалкина избавили молодого мужчину от последствий рецидивирующей тромбоэмболии легочной артерии.
33-летний житель Кемерово несколько лет назад решил похудеть. Он ежедневно пробегал до 10 км и сознательно уменьшал потребление жидкости.
– Такой нефизиологичный и стрессовый для организма способ похудения создал условия для дисбаланса в организме, – отметила в сообщении Мешалкина.
Так, например, сначала появились эпизоды необъяснимой одышки, затруднение дыхания при беге.
В прошлом году врачи диагностировали хроническую тромбоэмболическую легочную гипертензию и тяжелую сердечную недостаточность.
– Помочь пациентам может только сложная операция – легочная эндартерэктомия, в процессе проведения которой сердечно-сосудистые хирурги удаляют организовавшиеся тромбы и восстанавливают кровоток по легочной артерии, – отметила Оксана Васильцева, врач-кардиолог.
Сложная операция длилась 8 часов. Хирурги справились с поставленной задачей блестяще.
Врачи также отметили, что мужчине предстоит теперь в течение всей жизни принимать специальные препараты, препятствующие тромбообразованию.
Ранее редакция сообщала о том, что впервые в России новосибирские врачи распутали опасный клубок сосудов у годовалого пациента.
Источник фото: НМИЦ им. Е. Н. Мешалкина
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