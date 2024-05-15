Подрядчика метро «Спортивная» предлагают включить в реестр недобросовестных поставщиков

В 2023 году МинЖКХ Новосибирской области освоил 70% средств, выделенных на программу «Чистая вода». В эксплуатацию не введены пять объектов: в Венгерове, Коченеве, Маслянине, Ордынке и Усть-Тарке. Об этом на заседании комитета по ЖКХ регионального парламента сообщил и.о. министра Евгений Назаров.

— В этом году финансирование программы «Чистая вода» увеличилось в два раза — это хорошо. Но почему мы не освоили все выделенные деньги? Из-за низкой производительности одной подрядной организации — ООО «СпецТрансСтрой» — не сданы три объекта. Деньги на них есть, но люди страдают без воды! — возмутился депутат Дмитрий Козловский.

Евгений Назаров подтвердил, что компания «СпецТрансСтрой» выиграла конкурс на создание трех объектов, но возникли проблемы с организацией работ. Кроме того, выяснилось, что «хромает» проектная документация.

— Все это наложилось, и сроки сдачи объектов затягиваются. Мы, со своей стороны, привлекаем прокуратуру, надзорные органы, работаем с администрациями районов, мотивируем подрядчика, чтобы работы на объектах были выполнены в срок, но не всегда это получается.

Замгубернатора Сергей Семка сообщил, что по ситуации с этими объектами на этой неделе пройдет совещание.

— Эти объекты обязательно нужно вводить, поэтому мы ищем механизмы не расторгать контракт, а довести работы до конца. В противном случае сдача этих объектов перенесется на следующий год, — отметил чиновник.

При этом он подчеркнул, что на подрядчика будут наложены все положенные по закону санкции. Сергей Семка также напомнил, что у «СпецТрансСтроя» возникли проблемы со сдачей не только объектов по программе «Чистая вода». Компания сорвала сроки сдачи станции метро «Спортивная» и сроки ремонта Октябрьского моста в Новосибирске.

Депутаты потребовали включить «СпецТрансСтрой» в реестр недобросовестных поставщиков. В ответ председатель комитета Олег Подойма предложил вначале подождать, когда подрядчик закончит начатые объекты, а потом поднимать этот вопрос.

Ранее учредителями «СпецТрансСтрой» были Сергей Дмуха (51%), муниципальное предприятие «Метро МиР» (25%) и ООО «Сибирский поликомпозит» (24%). Ранее компания работала на рынке под именем ООО СК «Градопроект». На данный момент открыта информация только о первом учредителе, данные о прочих — закрыты. По данным Seldon.Basis, выручка компании в 2023 году составила 1,58 млрд рублей (-29%), чистый убыток — 412 млн рублей (в 2022 году чистая прибыль составляла 13,5 млн рублей).

Напомним, в отношении МУ «МетроМиР», его руководства и сотрудников возбуждены несколько уголовных дел.

Ранее редакция сообщала о том, что у Минтранса области возникли вопросы к своевременной сдаче подъезда к деревне Локти и городу Черепаново, которые также строила компания «СпецТрансСтрой».