Врачи выявили два случая редкой опухоли груди у мужчин в Новосибирске

К новосибирским врачам обратилось сразу два пациента с опухолью грудной железы.

— Злокачественные новообразования грудной железы встречаются в 0,1% всех случаев рака у мужчин, — говорится в сообщении Минздрава Новосибирской области.

Так по данным ведомства. В феврале этого года 67-летний новосибирский пенсионер обнаружил у себя опухоль. С его слов, это произошло именно потому, что он ответственно следит за здоровьем. После странной находки мужчина обратился в поликлинику, где ему сделали УЗИ. Исследование подтвердило наличие новообразования. После опухоль дополнительно проверили на злокачественность, и диагноз подтвердился.

— Приняли решение выполнить мастэктомию по Маддену, с сохранением большой и малой грудной мышц и удалением лимфоузлов. Операция прошла успешно, опухоль размером около 2 см удалена, — отметил Анатолий Ахмедов, хирург онкодиспансера.

По мнению хирурга, благодаря тому, что пациент вовремя обратился к врачам, рак «поймали» на 1 стадии. Также рассказал, что такой случай очень редок и у мужчин составляет всего 0,1% всех злокачественных опухолей.

— Тем удивительнее, что у нас проявил себя «закон парных случаев»: не успели мы прооперировать одного пациента, как к нам на госпитализацию поступил еще один мужчина с таким же диагнозом. Это уникально, — подчеркивает хирург.

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