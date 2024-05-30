Врачи выявили два случая редкой опухоли груди у мужчин в Новосибирске

К новосибирским врачам обратилось сразу два пациента с опухолью грудной железы.
— Злокачественные новообразования грудной железы встречаются в 0,1% всех случаев рака у мужчин, — говорится в сообщении Минздрава Новосибирской области.
Так по данным ведомства. В феврале этого года 67-летний новосибирский пенсионер обнаружил у себя опухоль. С его слов, это произошло именно потому, что он ответственно следит за здоровьем. После странной находки мужчина обратился в поликлинику, где ему сделали УЗИ. Исследование подтвердило наличие новообразования. После опухоль дополнительно проверили на злокачественность, и диагноз подтвердился.
— Приняли решение выполнить мастэктомию по Маддену, с сохранением большой и малой грудной мышц и удалением лимфоузлов. Операция прошла успешно, опухоль размером около 2 см удалена, — отметил Анатолий Ахмедов, хирург онкодиспансера.
По мнению хирурга, благодаря тому, что пациент вовремя обратился к врачам, рак «поймали» на 1 стадии. Также рассказал, что такой случай очень редок и у мужчин составляет всего 0,1% всех злокачественных опухолей.
— Тем удивительнее, что у нас проявил себя «закон парных случаев»: не успели мы прооперировать одного пациента, как к нам на госпитализацию поступил еще один мужчина с таким же диагнозом. Это уникально, — подчеркивает хирург.
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