Временное ограничение движения вводится на улице Ватутина в Новосибирске

В Новосибирске вводятся очередные ограничения движения. На этот раз изменятся правила проезда по улице Ватутина.
До 26 июля проезжая часть улицы Ватутина в районе дома № 4/1, корпус 1, будет сужена на 6 метров.
– Ограничение связано с проведением ООО «НТСК» ремонтных работ на теплотрассе, – говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Водителям следует быть внимательными на дороге, следовать указаниям знаков и информационных щитов, а также соблюдать правила дорожного движения.
Ранее редакция сообщала о том, что ограничение движения транспорта вводятся на Ленинском и Октябрьском районах Новосибирска.
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