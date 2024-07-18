Временное ограничение движения вводится на улице Ватутина в Новосибирске

В Новосибирске вводятся очередные ограничения движения. На этот раз изменятся правила проезда по улице Ватутина.

До 26 июля проезжая часть улицы Ватутина в районе дома № 4/1, корпус 1, будет сужена на 6 метров.

– Ограничение связано с проведением ООО «НТСК» ремонтных работ на теплотрассе, – говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Водителям следует быть внимательными на дороге, следовать указаниям знаков и информационных щитов, а также соблюдать правила дорожного движения.

Ранее редакция сообщала о том, что ограничение движения транспорта вводятся на Ленинском и Октябрьском районах Новосибирска.