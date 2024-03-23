Почти 29 миллионов рублей выиграл в лотерею житель Новосибирска

Житель Новосибирска выиграл в лотерею почти 29 миллионов. Счастливый билетик он приобрел за 100 рублей в мобильном приложении.

По информации организаторов, суперприз выигрывает тот, кто угадает в обоих числовых полях билета по четыре числа. Победитель отметил 9, 16, 17, 6 в первом поле билета и 13, 5, 14, 12 — во втором. Благодаря этой победной комбинации житель Новосибирска и стал богаче на 28 845 330 рублей..

Как пишет VN.ru, имя победителя пока остается в тайне.

Ранее редакция сообщала о том, что учительница из сельской школы в Кочковском районе Новосибирской области выиграла в лотерею миллион рублей. Счастливый билет девушке подарила на Новый год ее мама.