Все фейки «об отсутствии в Новосибирске лекарств» направляются в прокуратуру

— По данным системы мониторинга на сегодняшний день в аптеках на территории Новосибирской области находится порядка 480 млн упаковок лекарственных препаратов, — сообщила в ходе брифинга руководитель территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева.

В обращении в аптеках и медорганизациях находится более 180 тысяч упаковок инсулина, более 480 тысяч упаковок левотераксина натрия, более 60 тысяч упаковок вальпроевой кислоты, более 15 тыс упаковок иммуноглобулина человеческого.

— Мы присутствовали на совещании в Минздраве области, и там сообщалось, что количество обращений за выпиской рецептурных инсулинсодержащих препаратов не увеличилось, то есть дефицита на них нет. Люди просто запасаются ими впрок, — говорил на оперативном совещании в мэрии Новосибирска в середине марта директор муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть» Дмитрий Гришунин.

Напомним, ранее в СМИ региона проходила информация о дефиците ряде лекарственных препаратов. Власти города и области связывали это

При этом он констатировал, что к середине марта рост цен по всей номенклатуре лекарственных препаратов в сети муниципальных аптек составлял 11%, без учета инсулиносодержащих препаратов — 6-7%.

Елена Хрусталева на брифинге предупредила, что данные о случаях распространения фейковой информации по теме наличия препаратов в регионе направляются в органы прокуратуры.

— Дефицита лекарственных препаратов на территории Новосибирской области нет, — подчеркнула Елена Хрусталева. — Для поиска лекарств существуют специальные интернет-сайты и сервисы, а лечащие врачи в медицинских организациях могут подобрать аналог необходимого препарата.

Замминистра промышленности и торговли Максим Останина добавил, что регион работает с 4 крупными дистрибьюторами фармацевтической продукции, а на территории области работает 21 производственно-фармацевтическое предприятие, выпускающие лекарственные препараты различных видов. «ПФК Обновление» (торговая марка Renewal) начинает выпускать препарат L-тироксин, который применяется для лечения щитовидной железы. Директор ГКУ НСО «Новосибоблфарм» Елена Горбунова добавила, что на складе предприятия созданы запасы на период 4 месяцев лекарственных препаратов, медицинских изделий, в том числе инсулинов, противосудорожных препаратов для граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение.