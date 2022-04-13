В России хотят ввести акциз на сахаросодержащие напитки

Минфин РФ планирует ввести акциз на сладкие напитки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства, в котором говорится о подготовке намеченного на 14 апреля соответствующего тематического заседания.

Ожидается, что на нем будут обсуждаться в том числе критерии отнесения тех или иных напитков к категории сахаросодержащих. Минфин собирается заслушать представителей рынка, среди которых компания PepsiCo, ранее объявившая о приостановке своей деятельности в России, и объединение «Союзнапитки».

Размер возможного акциза не уточняется, однако опрошенные изданием производители сахаросодержащих напитков выступают против такой меры. Они указывают на угрозу сокращения выпуска, которое может достичь 8-9% в год, а также обернуться ростом конечных цен для потребителей.

По подсчетам участников рынка, только 1,5% всего российского сахара употребляется в виде сладких напитков, остальная доля приобретается розничными покупателями в чистом виде. Производители также напомнили о сложной ситуации на российском рынке сахара, сложившейся после введения первых санкций.

Нынешняя инициатива Минфина не первая: ранее ведомство неоднократно выступало с аналогичными идеями, последний раз — летом прошлого года.