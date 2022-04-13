«ДОМ.РФ Девелопмент» построит малоэтажный квартал под Новосибирском

«ДОМ.РФ Девелопмент» планирует построить малоэтажный квартал на 48 тыс. кв. м жилья в Мичуринском сельсовете Новосибирского района. Он будет построен на семи участках общей площадью 2,2 га в соответствии со стандартом комплексного развития территорий, разработанным ДОМ.РФ и Минстроем России. Подрядчик уже приступил к разработке проектной документации, сообщила пресс-служба «ДОМ.РФ».

О том, что строительная «дочка» «ДОМ.РФ» выходит на новосибирский рынок стало известно в декабре 2021 года. В пресс-службе института развития редакции уточняли, что в Новосибирске компания планирует реализовать проект на площади 2,2 га, на которых запланировано строительство 31 тысячи кв. м. К реализации проектов «ДОМ.РФ Девелопмент» планировал приступить в 2022 году. Детали проекта в компании не раскрывают.

ООО «Специализированный застройщик ДОМ.РФ Девелопмент» создано в рамках реализации Долгосрочной программы развития ДОМ.РФ в соответствии с протоколом Наблюдательного совета от 31 мая 2021 года №4. Компания будет заниматься реализацией девелоперских проектов в регионах России на вовлеченных в оборот неиспользуемых федеральных землях.

Напомним, в 2022 году власти области рассчитывают запустить в регионе 6 площадок КРТ.