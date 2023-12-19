Депутаты отметили рекордное количество жалоб на холод в квартирах Новосибирска

На крайней в этом году сессии регионального парламента Новосибирской области депутат, генеральный директор УК «Уникон» Владимир Анисимов предложил рассмотреть вопрос о ситуации с теплоснабжением Новосибирска.

— С начала нынешнего отопительного сезона поступает много жалоб на недотоп. Такого количества жалоб ранее не было. И это несмотря на то, что власти пошли на 100% на встречу энергетикам: это и заключение о переходе в ценовую зону, и разрешение на использование бурого угля, — говорит Владимир Анисимов. — На мой взгляд, на лицо дисбаланс по тепловой энергии.

Он напомнил, что в 90-е годы прошлого века муниципальный жилищный фонд составлял чуть более 20 млн кв метров. (В это время Владимир Анисимов работал в мэрии Новосибирска и отвечал за деятельность департамента ЖКХ. — Ред.) В год вводилось 400- 500 тысяч кв метров жилья. Сейчас в год вводится около 1,2-1,5 млн кв метров.

— Не смотря на такой большой рост объемов строительства, мощностей по производству тепла в Новосибирске не добавилось, — констатирует депутат. — А значит, если мы будем уходить в перспективу такими темпами, то у нас в квартирах будет не 17-19 градусов, как сейчас, а 12-15 градусов.

Владимир Анисимов предложил коллегам заслушать представителей ООО «Сибирская генерирующая компания» о перспективах развития централизованной энергетики в Новосибирске.

Напомним, после первых дней аномальных морозов в мэрию Новосибирска поступило более 300 жалоб от жителей Новосибирска на температуру в квартирах. Люди жаловались на чуть теплые батареи.

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