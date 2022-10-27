Выплаты мобилизованным идут в полном объёме

Меры социальной поддержки жителям Новосибирской области, попавшим под частичную мобилизацию, осуществляются своевременно: средства на расчётные счета военнослужащих перечисляются в день получения Министерством труда и соцразвития области списка от Министерства обороны. Об этом сообщают в региональном правительстве со ссылкой на главу областного Минсоцразвития Елену Бахареву.

— Сумма единовременной выплаты составляет 100 тысяч рублей, — цитирует Бахареву пресс-служба правительства. — Финансирование из областного бюджета выделено в полном объеме. Дополнительно в местах пребывания мобилизованных созданы консультационные пункты, где можно получить разъяснения по всем интересующим вопросам, касающихся мер социальной поддержки.

Напомним, что ранее в ходе октябрьской сессии горсовета Новосибирска депутат Георгий Андреев, со ссылкой на «публикации» в СМИ, заявил о том, что мобилизованные не получают анонсированной им помощи, предложив детально обсудить этот вопрос в разделе «разное». Обсуждения не случилось, поскольку вопрос находится не в компетенции чиновников мэрии.

— Пока в совете депутатов пытаются устроить скандал вокруг выплат, областное министерство социальной политики рапортует: с деньгами всё в порядке, — комментирует один из телеграмм-каналов. — Работать с людьми всегда сложнее, чем поднимать шум вокруг «некоторой напряжённости». Но министерство справляется.

Напомним, что, помимо единовременной выплаты в 100 тыс руб. в Новосибирской области приняты такие меры поддержки мобилизованных и их семей, как 50% компенсации оплаты услуг ЖКХ, бесплатное горячее питание для детей-школьников всех возрастов, полная компенсация оплаты родителям детсадовцев пребывания ребёнка в дошкольном учреждении. На муниципальном уровне мэрия Новосибирска по согласованию с Министерством обороны будет за счёт городского бюджета закупать для военнослужащих необходимое обмундирование и оборудование, а также осуществлять ряд мер социальной поддержки их семьям.

Ранее редакция сообщала о том, какие меры соцподдержки, наряду с мобилизованными военными, затронут и контрактников-добровольцев.