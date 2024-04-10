На 14 процентов выросли зарплаты на производственных предприятиях Новосибирска

В сфере производства в Новосибирской области медианная зарплата, которую компании предлагают сотрудникам, занятым на производстве, за год выросла на 14%. Такими данным поделились аналитики компании Зарплата.ру.

Наибольшее увеличение отмечается по следующим специальностям:

инженер-конструктор — +18% (до 62 тыс.рублей),

оператор производственной линии — +17% (до 53 тыс.рублей),

токарь — +22% (до 73,5 тыс.рублей),

сварщик — +26% (до 72,5 тыс.рублей),

мастер участка — +7% (до 64,5 тыс.рублей),

инженер ПТО — +30% (до 70 тыс.рублей),

инженер по качеству — +17% (до 50 тыс.рублей),

начальник производства — +12% (до 76,7 тыс.рублей).

На рынок не выходит нужное количество молодежи

В большинстве производственных профессий достаточно высокий порог входа, который требует соответствующего опыта и квалификации.

«Синие воротнички» в гонке за ростом заработных плат достаточно часто меняют работу, поэтому работодатели в качестве превентивных мер вынуждены повышать зарплаты для удержания ценных кадров.

Как отмечают в компании, на рынке труда по-прежнему востребованы практически все специалисты рабочих специальностей, а потребность в кадрах в отраслях, связанных с производством и импортозамещением, превышает возможности. Эксперты объясняют это рядом причин:

Зарплатные ожидания у сотрудников, занятых в производственной сфере за год выросли на 16-36%.

Ранее редакция рассказывала о том, что Новосибирская область не добирает по налогу на прибыль организаций из-за роста зарплат на предприятиях.