На 14 процентов выросли зарплаты на производственных предприятиях Новосибирска

В сфере производства в Новосибирской области медианная зарплата, которую компании предлагают сотрудникам, занятым на производстве, за год выросла на 14%. Такими данным поделились аналитики компании Зарплата.ру.
Наибольшее увеличение отмечается по следующим специальностям:
Зарплатные ожидания у сотрудников, занятых в производственной сфере за год выросли на 16-36%.
Ранее редакция рассказывала о том, что Новосибирская область не добирает по налогу на прибыль организаций из-за роста зарплат на предприятиях.
Фото freepik, автор: drazenzigic
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru