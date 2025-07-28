«Всплывшее» кладбище под Новосибирском оказалось федеральной собственностью

Остров Чингис, расположенный посреди Обского водохранилища, является одним из любимых мест у туристов. В последние годы он пугает людей своими находками. Человеческие кости и гробы с размытого кладбища периодически прибиваются к берегу Оби.

В администрации Чингисского сельсовета Om1 Новосибирск рассказали, что на сегодняшний день земли старой деревни Милованово в Ордынском районе, часть кладбища которой оказалась размыта, относятся к лесному фонду и являются природно-хозяйственным объектом федеральной собственности. Любые работы там запрещены.

— Администрация Чингисского сельсовета проводит периодический мониторинг этой территории и, при обнаружении останков, сообщает в специализированную службу МУП «ЕУК ЖКХ» Ордынского района Новосибирской области, которые и производят сбор и перезахоронение останков, — рассказали изданию в администрации.

Напомним, историк и путешественник Вячеслав Карманов считает, что местные власти обязаны провести эксгумацию и перезахоронение останков с привлечением историков и археологов.

Ранее диггер рассказал о страшных находках в подземельях Новосибирска.