Встреча на сайте знакомств обернулась убийством и уголовным сроком в Новосибирске

В Новосибирске 26-летнего жителя Хабаровского края осудили за разбой и убийство 51-летней женщины, которую он встретил на сайте знакомств.

Кровавая драма разыгралась ночью 8 марта 2023 года: хабаровский мачо пришел в гости к новой знакомой якобы поздравить ее с женским праздником. Однако праздник обернулся скандалом и жестоким убийством.

Во время общения молодой человек присмотрел золотые серьги и цепочку на на хозяйке квартиры. Добровольно женщина отказалась отдать ему украшения. Тогда душегуб решил сам себе их «подарить».

— Злоумышленник взял кухонный и нанес множественные удары в область жизненно-важных органов женщине и скрылся с места происшествия. От полученных ран 51-летняя потерпевшая скончалась, — сообщила старший помощник по СМИ СУ СК по Новосибирской области Елена Коновалова.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы ИК строгого режима.

Ранее редакция сообщала о том, что мужчину, напавшего с ножом на 10-летнего мальчика в школьном дворе, отправили в колонию.