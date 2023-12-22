Как самостоятельно предсказать магнитную бурю, рассказал эксперт

Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин в беседе с «Комсомольской правдой» сообщил, чтобы предсказать очередную магнитную бурю, совсем не обязательно просматривать сайты метеорологических станций. Достаточно с помощью простых отметок в тетради определить дату геомагнитной активности Солнца.

По словам специалиста, для прогноза предстоящей погоды и повышенной активности магнитных бурь, нужно нарисовать календарь из 27 дней. Именно столько необходимо Солнцу, чтобы совершить полный круг. Затем начинаете новую строку ниже. И так повторяете несколько раз. После, когда отметили резкую погодную аномалию, ставите в той дате условный знак. Спустя несколько месяцев можно будет заметить, что все аномалии выстроились в вертикальные столбики. Потому что эти аномалии также посещают нас с периодом плюс минус 27 дней.

Таким образом можно самостоятельно вычислять погоду, заключил эксперт.

Ранее редакция сообщала, что на Солнце произошла небывалая за последние шесть лет вспышка.