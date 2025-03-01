Вступили в силу новые правила госрегистрации транспортных средств

С 1 марта 2025 года для регистрации машины больше не требуется действующий полис ОСАГО. Он теперь не входит в список обязательных документов, пояснили в ЦОДД Новосибирской области.

— Однако без полиса ОСАГО передвигаться на автомобиле нельзя ни одного дня. Так что либо едем в ГАИ на эвакуаторе, либо приобретаем краткосрочный полис ОСАГО, — отмечают эксперты центра.

Также появилась возможность снять автомобиль с учёта сразу после продажи, не дожидаясь десяти дней. Для этого нужно провести сделку через портал «Госуслуги» или обратиться к нотариусу. Однако просто так снять машину с учёта не получится — для этого требуется веское основание: продажа, угон, утилизация, гибель или уничтожение

При регистрации автомобилей, ввезённых на территорию России физическими лицами, действует новое правило. Если собственник не уплатил утилизационный сбор, ему будет отказано в регистрации. ГИБДД будет самостоятельно запрашивать данные об уплате утильсбора у Федеральной налоговой службы.

Чтобы снять с учёта угнанный автомобиль, нужно подать заявление в ГИБДД, не обращаясь в ФНС. Это позволит не платить транспортный налог до тех пор, пока автомобиль не будет найден, а также избавит от необходимости оспаривать штрафы, которые могут прийти на имя владельца.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская область вошла в Топ регионов по оформлению ДТП по европротоколу. Регион замыкает тройку лидеров.