Две компании, представленные в Новосибирске, стали лидерами рынка e-grocery

Компания X5 Group завершила четвертый квартал прошлого года лидером российского рынка e-grocery (продажа товаров повседневного спроса через интернет), значительно обогнав сервис «Самокат», ранее стабильно занимающий первую позицию . Буквально за три последних месяца 2024 года online-продажи X5 Group достигли 67,6 млрд рублей, что на 47,4% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. А «Самокат» с оборотом 66,2 млрд рублей опустился на вторую строчку рейтинга. Третью позицию занимает «ВкусВилл», оборот которого составил 54 млрд рублей, рассказали аналитики INFOLine.

При этом по итогам всего 2024 года расстановка сил немного иная. В этом рейтинге на рынке e-grocery по-прежнему лидирует «Самокат» с оборотом в 248,9 млрд рублей, а X5 Group находится на втором месте с показателем в 217,3 млрд рублей. Не изменил свою позицию только «ВкусВилл», находящийся также на третьем месте (оборот 189,5 млрд рублей).

Смещение потребительского запроса в конце года аналитики связывают с тем, что многие покупатели маркетплейсов переходят на прямые покупки у ритейлеров, которые развивают свои службы доставки.

Напомним, X5 Group управляет торговыми сетями «Перекрёсток» и «Пятёрочка» — «магазины у дома», «Чижик» — жесткий дискаунтер, а также магазинами «Красный Яр» и «Слата».

По данным 2ГИС, в Новосибирской области на данный момент работает 4549 продуктовых магазинов. Из них 348 — «Пятерочки», 67 — «Чижик». Служба доставки «Самокат» в Новосибирске открыла 62 филиала, у «ВкуссВилл» городе не представлен.

Ранее редакция писала о том, что в Новосибирске в 2025 году планируют открыть магазины малого формата Х5 Group.