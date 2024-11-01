Олег Клемешов ушел из мэрии Новосибирска

Первый заместитель мэра города Новосибирска Олег Клемешов покидает свой пост. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Как уточняется в сообщении, последним днем работы в муниципалитете для Клемешова стало 31 октября. Он увольняется по собственной инициативе, подчеркивают в мэрии.

Стоит отметить, что возможное увольнение Клемешова обсуждалось с мая, после назначения на должность главы города Максима Кудрявцева. Ряд экспертов не исключали, что чиновник может перейти в областное правительство. На этой неделе в кулуарах начала активно обсуждаться информация об уходе из правительства замгубернатора Сергея Семки и назначении на его место Олега Клемешова. 31 октября Семка официально объявил о своем уходе.

Политолог, редактор «Центра деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов напоминает, что Олег Петрович (Клемешов) исполнял обязанности градоначальника в период, когда Анатолий Локоть ушёл в досрочную отставку, а Максима Кудрявцева ещё не выбрали депутаты.

— Смена власти прошла бесшовно, без сбоев в работе городской администрации. Клемешов, таким образом, заслужил респект и благодарность областной политической команды, но в команде нового мэра остался элементом инородным, — констатирует Кузнецов. — Про неизбежную отставку первого вице-мэра в кулуарах говорили с середины лета, отмеряя ему срок до конца года, а точнее до момента, пока в городском хозяйстве не освоится его преемник. Сейчас, когда Клемешов ушёл в отпуск на 21 день, его обязанности исполняет начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Иосиф Кодалаев, но не он станет новым первым вице-мэром.

По словам Кузнецова, старожилы из команд Локтя и Городецкого, ещё остающиеся в мэрии, с сожалением говорят о перспективах прощания с Клемешовым. В контексте, на кого же, мол, город останется.

— У Клемешова изначально были хорошие возможности «обналичить» благодарность за переходный период в виде нового места работы на областном уровне. Идеологических препятствий к тому нет, ибо чиновник давний член «Единой России». В качестве вице-мэра Олег Петрович неоднократно представлял городскую власть в Законодательном собрании, — напоминает политолог. — Он зарекомендовал себя как редкий чиновник, смело спорящий с оценками депутатов. Любопытно будет послушать диалоги на комитетах и сессиях, если Клемешову действительно достанется портфель вице-губернатора, да ещё с таким проблемным багажом, как епархия МинЖКХ.

Олег Клемешов в органах власти с 2012 года. Вначале был заместителем главы Ленинского района Новосибирска, а потом возглавил район. В 2019 году назначен заместителем, а потом первым заместителем мэра Новосибирска. В декабре 2023 после ухода по собственному желанию Анатолий Локтя исполнял обязанности мэра до назначения на эту должность Максима Кудрявцева. В настоящее время работает первым заместителем мэра.

Ранее редакция сообщала о том, что Сергей Семка и Андрей Клюзов попрощались с депутатами новосибирского Заксобрания.