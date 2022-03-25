ВТБ дополнительно поддержит семьи с детьми 8-16 лет

Новые государственные выплаты на детей 8-16 лет для малоимущих семей стартуют 1 мая. Ежемесячное пособие можно получить на карту «Мир». ВТБ решил дополнительно поддержать такие семьи и начислит 2 тыс. рублей от банка после первой детской выплаты, полученной на карту «Мир» банка ВТБ.

Чтобы получить поддержку от банка, достаточно указать реквизиты этой карты на едином портале «Госуслуг» во время оформления заявления на выплату – и дополнительные средства поступят на карту в течение следующего месяца после зачисления государственного пособия.

«Новое пособие станет дополнительной поддержкой для родителей с невысокими доходами, которые воспитывают детей школьного возраста. Эти средства можно будет направить на то, чтобы обеспечить все необходимое для учебы и воспитания младшего поколения. ВТБ со своей стороны принимает активное участие в реализации этой инициативы. По нашим оценкам, до конца года дополнительную поддержку от банка получат до 500 тыс. семей», — комментирует Святослав Островский, член правления банка ВТБ (ПАО).

ВТБ с 2021 года реализует масштабную программу поддержки уязвимых категорий населения, направив на эти цели уже свыше 2 млрд рублей. Кроме того, в прошлом году ВТБ поддержал более 500 тыс. семей с детьми школьного возраста, на 10% увеличив размер единой госвыплаты для получателей «школьных» пособий.

Также финансовую помощь от банка и дополнительные преимущества получают клиенты старшего поколения и люди с инвалидностью при переводе зачисления пенсии на карту ВТБ. На поддержку пенсионеров с начала 2021 года банк направил свыше 1,4 млрд рублей.