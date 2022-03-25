Фармацевтическая компания Gilead приостанавливает все проекты в России, кроме жизненно важных

Еще одна фармацевтическая компания приостановила ряд своих проектов в России на фоне ситуации на Украине. Американская фирма Gilead («Гилеад») заявила, что перестанет проводить все бизнес-операции, за исключением жизненно важных лекарств, передает ТАСС.

— Хотя мы по-прежнему стремимся облегчить доступ пациентов к нашим жизненно важным лекарствам в России, все второстепенные бизнес-операции в стране временно прекращены. Прибыль от продажи медикаментов будет направлена на гуманитарную помощь Украине, — уточнили в компании.

Также Gilead сообщила, что процесс создания новых центров клинических испытаний в России и Украине приостановлен.

23 марта французская фармацевтическая компания Sanofi заявила, что приостанавливает расходы на рекламу и продвижение товаров, а также набор новых пациентов на клинические исследования в России и Белоруссии. При этом компания не планирует сокращать поставки ни одного из производимых ей видов лекарств.

17 марта крупные международные фармацевтические компании Pfizer, Lilly, AbbVie и MSD приостановили новые клинические исследования своих препаратов в России из-за ситуации на Украине.

15 марта американский фармацевтический гигант Eli Lilly and Company, специализирующийся на производстве инсулина, приостановил инвестиции и экспорт ряда неосновных лекарств в Россию.