Жара вернется на этой неделе в Новосибирскую область

По прогнозам Гидрометцентра России, уже завтра в Новосибирской области установится жара в 28 градусов, местами по региону до 30 градусов. Чуть прохладнее станет лишь в воскресенье. При этом всю неделю сохранится облачность. Дожди предвидятся лишь в понедельник, 31 июля.

В связи с установлением высоких температур и отсутствием дождей Западно-Сибирский гидрометцентр предупреждает о высокой пожароопасности. В Томской области и Алтайском крае — высокий, 4 класс, опасности пожаров вплоть до 28 июля. Пожароопасная обстановка и в Новосибирской области. В связи с этим сотрудники ГУ МЧС по Новосибирской области просят жителей не разводить костры и не сжигать мусор на своих придомовых участках.

Gismeteo в своем прогнозе солидарно с Гидрометцентром России. Портал также обещает в Новосибирской области жару до 30 градусов по Цельсию. Похолодает лишь в понедельник, 31 июля. Дожди прогнозируют только в субботу.

Возвращение жары ожидают и синоптики портала Яндекс.Погода. По их данным завтра воздух прогреется до 27 градусов. Но небольшой дождь обещают уже в пятницу, 28 июля. Суббота и вовсе будет дождливой и прохладной: днем до +23 градусов, ночью – 17 градусов.