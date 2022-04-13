ВТБ финансирует строительство жилых домов во «Французском квартале»

Объем финансирования составил 229 млн рублей.

Четвертая очередь строительства предусматривает возведение пяти малоэтажных многоквартирных жилых домов во «Французском квартале» в микрорайоне «Светлый» в поселке Октябрьский Мошковского района Новосибирской области в 15 км от Новосибирска. Общая площадь финансируемого строительства – 7,7 тыс. кв. метров, планируемый ввод в эксплуатацию – 2 квартал 2023 года.

В каждом из финансируемых банком объектов запроектировано по 24 квартиры свободной планировки. На прилегающей территории будут высажены кустарники и крупномерные деревья, обустроены детские игровые и спортивные площадки.

Территория застройки «Французского квартала» состоит из 28 многоквартирных трехэтажных жилых домов, строительство осуществляется в четыре этапа. 444 квартиры уже введены в эксплуатацию.

«Сегодня все больше семей рассматривают жизнь за городом как достойную альтернативу городским многоэтажкам. Наше участие в финансировании этого проекта позволит СФО «Основа» продолжить активное развитие жилого района «Светлый» и в срок выполнить свои обязательства перед покупателями, — прокомментировал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области. – Будущие жильцы при оформлении кредита в банке ВТБ на приобретение жилья могут воспользоваться действующими программами льготной ипотеки». «Принцип работы СФО «Основа» — качество жизни по доступной цене. Нам приятно в лице банка ВТБ приобрести партнера, который во главу угла ставит не только финансовые интересы, но и заинтересован вместе с нами формировать достойную среду проживания и участвовать в социальных проектах, обеспечивающих качество жизни. В жилом районе «Светлый» мы создаем инфраструктуру, привлекательную как для самих жителей, так и гостей Новосибирска. Так, в прошлом 2021 году мы построили Мемориальный Комплекс Благодарности Предкам, который сегодня является достоянием всей области. Уверен, наше партнерство с банком станет залогом процветания и интенсивного развития светлой жизни», — выразил свое мнение председатель Совета директоров СФО «Основа» Светозар Дарнев.

Для справки:

СФО «Основа» осуществляет деятельность в области жилищного строительства на рынке Новосибирской области более 10 лет. За последние 5 лет Группой «СФО Основа» введено в эксплуатацию более 50 малоэтажных домов (от 2-х до 6 этажей), среди которых имеются и многоквартирные, и блокированные жилые дома.