Рекламодателям

На что россияне берут кредиты

  • 25/04/2023, 14:12
Покупка автомобиля и ремонт являются основными целями получения кредита наличными для россиян в 2023 году. На них планируют потратить заемные средства соответственно 34% и 30% тех, кто намерен взять кредит.

Таковы данные совместного опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие». Годом ранее в приоритете у заемщиков были ремонт квартиры, а также покупка бытовой техники ина что берут кредиты электроники.

В целом по России за последний год кредиты наличными брали 22% опрошенных. Чаще других – жители Урала (26%), Поволжья (25%), а также Москвы и Московской области (24%). Меньше других – на Дальнем Востоке (10%).

В 2021 году и в начале прошлого года топ-5 целей потребительского кредитования оставались стабильными. Преобладали рефинансирование, покупка авто и бытовой техники (по 16%), а также строительство и ремонт дома (13%). Еще по 12% опрошенных брали займы на ремонт квартиры или по семейным обстоятельствам. На повседневные расходы средства планировали потратить 11% опрошенных.

В 2022 году под влиянием макроэкономической ситуации приоритеты заемщиков начали меняться. Согласно данным опроса, на первое место в списке целей кредита наличными у россиян вышло приобретение техники для дома и электроники – об этом заявили 22% респондентов. На ремонт квартиры взяли кредит 17% опрошенных, еще по 15% направили средства на текущие расходы и рефинансирование предыдущих кредитов или кредитных карт, 11% — на ремонт / строительство дачи или дома. Немалую долю кредитования также заняли покупка автомобиля и расходы на семейные торжества (свадьба, рождение ребенка и другие) – о них рассказали по 10% участников опроса.

Воспользоваться потребительским кредитом в ближайшие месяцы собирается 21% респондентов. Главные цели, на которые россияне хотели бы взять кредит наличными в 2023 году (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа) – покупка автомобиля (34%), ремонт (30%), покупка бытовой техники или гаджета (15%), отдых, а также лечение и медицинские услуги (по 13%). Еще 12% планируют рефинансировать имеющиеся кредиты. Годом ранее о кредитах на отпуск и лечение заявляли только 7% и 5% россиян соответственно.

Главным критерием принятия решения о потребительском кредите наличными для россиян остается его ставка (77%). Для 9% важнее всего срок кредита, 6% ставят на первое место максимальную сумму и только 4% скорость оформления.

*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 2-14 апреля по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

 

 

Фото: freepik.com/author/wayhomestudio

249

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ремонт в кредит кредиты авто в кредит


Спецоперация на Украине

В Новосибирской области принимают новый пакет мер поддержки семей участников спецоперации
25/04/23 11:07
Анонсированный президентом фонд «Защитники Отечества» заработает в Новосибирске в конце мая
24/04/23 11:25
Новосибирский депутат Госдумы предложил учредить единый нагрудный знак для всех участников СВО
23/04/23 10:00

Актуальный разговор

Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области

Александр Стефанов: Некоторые дорожные подрядчики рассматривают муниципальные контракты как достаточно простой способ заработка

Предприниматели откровенно играют и быстро адаптируются под уровень контроля, оптимизируя свой рабочий процесс.
Все материалы
Лента новостей

Госкомитет Заксобрания по госполитике избрал нового зампредседателя

25/04/2023, 14:29

Кто пойдет на губернаторские выборы в Новосибирской области от коммунистов?

25/04/2023, 13:59

Игорь Соболев 7 лет назад получил тяжелую травму при спуске с горы на тюбинге

25/04/2023, 13:45

Законодательное собрание единогласно одобрило в первом чтении поправки в бюджет, предложенные губернатором Андреем Травниковым

25/04/2023, 13:23
Популярное

Госдума одобрила пожизненное лишение свободы за госизмену

24/04/2023, 18:51

Правительство предложило повысить налоги для работающих из-за границы

24/04/2023, 18:09

Коридор затмений в апреле-мае 2023 года

24/04/2023, 17:17

Новости компаний

«ЭкономикаПРО»: инновации, промышленность и устойчивое развитие регионов округа в работах сибирских журналистов

25/04/2023, 12:25

Банк Уралсиб представил программу практик и стажировок «Уралсиб.Ускорение» студентам-экономистам

25/04/2023, 12:13

В Искитиме введен в работу новый энергообъект АО «РЭС»

25/04/2023, 09:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска