ВТБ: портфель депозитов в юанях превысил 10 млрд

По данным ВТБ, чаще всего китайскую валюту для инвестирования средств выбирают жители Москвы и области, а также Санкт-Петербурга. В топ-5 регионов по количеству

открываемых вкладов в юанях также входят Нижегородская и Свердловская области.

Средний чек одного депозита составляет 461 тысячу юаней. Размещать средства клиенты предпочитают на срок от шести месяцев до одного года.