Новосибирские энергетики привлекут иностранные компании в проект по золоотвалам

ООО «Сибирская генерирующая компании» (СГК) ведет переговоры с иностранными компаниями по их участию в проектах модернизации и строительства систем отгрузки золы со станций. Об этом сообщила пресс-служба компании. На сегодняшний день станции СГК производят около 8 млн тонн ЗШО, из них порядка 600 тыс. тонн удается реализовать коммерческим образом.
— С учетом того, что мы занимаемся этим только последние два-три года и рынок до сих пор находится в зачаточном состоянии, это отличный результат, — рассказал директор по реализации золошлаковых материалов СГК Петр Саньков в комментарии журналу «Эксперт».
Он подчеркнул, что позицию отраслевого сообщества о необходимости вовлекать ЗШМ в хозяйственный оборот разделяет Минэнерго РФ. На правительственном уровне достигнута договоренность с представителями китайского бизнеса о совместном строительстве новых объектов тепловой генерации и модернизации энергооборудования. Осенью может быть представлена более предметная программа будущего сотрудничества России и Китая по вопросам эффективного использования и дальнейшей переработки ЗШО.
В 2021 году Новосибирская ТЭЦ-3 СГК поставила пробную партию золошлаковых материалов для полигона твердых бытовых отходов «Левобережный», чтобы протестировать их использование для предотвращения возгорания.
В январе 2023 года руководитель Росавтодора Роман Новиков и генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» Степан Солженицын подписали меморандум о сотрудничестве. Он действует в течение пяти лет (с возможностью его пролонгации) и нацелен на реализацию пилотных проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог с применением золошлаковых материалов.
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Фото пресс-службы СГК из телеграм-канала компании
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