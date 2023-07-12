Вода в водоемах Новосибирской области прогреется до 30 градусов

По данным Яндекс.погоды, сегодня температура воды в водоемах Новосибирской области составит 29 градусов, а 14 июля поднимется до 30 градусов.

Это не удивительно, так как ночные температуры на неделе не опускаются ниже 20 градусов, а дневные — выше 30 градусов.

Напомним, официальное открытие пляжного сезона в Новосибирске состоялось 15 июля. В настоящий момент в городе работает 6 пляжей. Кроме того, у в городе около 43 мест неорганизованного отдыха граждан у водоемов. В том числе самый популярный у новосибирцев и гостей региона – Центральный пляж Академгородка. В области, как ранее сообщал Юрий Карпов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области, около 480 мест неорганизованного отдыха.

По данным МЧС, на минувшей неделе в регионе произошло 5 случаев гибели людей на воде, одним из погибших был ребенок.

— Купание в нетрезвом состоянии одна из распространенных причин гибели людей на воде, — отмечают в МЧС. — Государственные инспекторы по маломерным судам (ГИМС) МЧС России напоминают, что купаться безопасно только на официальных пляжах. После употребления алкогольных напитков воздержитесь от купания. Родителям необходимо проявлять бдительность и внимательно следить за досугом своих детей.

На этой неделе, в связи с сильной жарой, спасатели усилили контроль за водоемами в регионе.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирской области готовы давать гранты на уборку популярных мест отдыха после туристов.