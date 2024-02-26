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ВТБ развивает собственную систему трансграничных переводов в национальных валютах

  • 26/02/2024, 15:30

ВТБ развивает собственную систему трансграничных переводов в национальных валютах
За минувший год розничные клиенты кредитной организации совершили 350 тыс. переводов в валютах дружественных стран на 40 млрд рублей.

В этом году банк планирует в пять раз нарастить объем операций – до 200 млрд рублей, а также увеличить количество доступных направлений для переводов, заявил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин в рамках Стратегической недели ВТБ.

За минувший год розничные клиенты кредитной организации совершили почти 350 тыс. переводов в валютах дружественных стран, что в 4 раза превосходит показатель 2022 года. Объем операций составил около 40 млрд рублей. Наибольшую долю в количественном выражении занимают переводы в Таджикистан, по объему – в Казахстан.

«Мы планируем продолжить наращивать объемы и географию трансграничных переводов. Модернизация системы международных расчетов – наш приоритет и один из ключевых ориентиров новой стратегии. Мы последовательно расширяем список направлений для операций с национальными валютами. Сейчас клиентам доступны 17 направлений, уже в этом году мы планируем кратно увеличить их число», – отметил Ростислав Яныкин.

Розничным клиентам банка уже доступны переводы средств в Азербайджан, Армению, Беларусь, Вьетнам, Иран, Казахстан, Китай, Гонконг, Кыргызстан, Молдову, Монголию, Сербию, Таджикистан, Турцию, Узбекистан, Южную Осетию, Абхазию. В зависимости от направлений переводы можно совершить по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными.

В настоящее время среди клиентов наиболее востребованы трансграничные переводы по номеру телефона, на их долю приходится 78% от общего количества операций. Переводы по реквизитам составляют лишь 5% транзакций, но их совершают преимущественно для оплаты крупных покупок или услуг за рубежом. Средний чек одной операции по реквизитам превышает 600 тысяч рублей, тогда как по номеру телефона наиболее популярны для регулярных нужд, например, переводы родственникам, таким способом клиенты банка переводят в среднем 11 тысяч рублей за один раз.

Фото: freepik.com — rawpixel.com 

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : трансграничные переводы ВТБ


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