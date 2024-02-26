Диетолог назвала продукты, снижающие сахар и густоту крови

По словам врача-диетолога Лизы Афинской, источники белка способствую поддержанию стабильного баланса сахара в крови, нарушение которого приводит к возникновению чувства голода или тревоги. В своем Telegram-канале эксперт озвучила продукты, которые следует включить в рацион, чтобы поддерживать уровень сахара в норме и бороться со стрессом.

Врач подчеркнула, что на фоне хронического стресса у людей нередко повышаются метаболические потребности, что приводит к увеличению расхода и выведению большого количества питательных веществ.

В свою очередь, правильное питание положительно влияет на иммунную систему и восстановление поврежденных клеток, а также обеспечивает прилив дополнительной энергии, необходимой для преодоления стрессовых ситуаций.

Афинская уточнила, из-за того, что некоторые продукты участвуют в регулировании уровня кортизола, необходимо обратить внимание на богатые магнием тыквенные семена, миндаль, семена чиа, кешью и какао. А также листовую зелень, бобовые, курицу, индейку и лосось.

— Было показано, что прием витаминов группы В снижают уровень стресса, — подчеркнула специалист.

Омега-3 жиры можно получить, употребляя в пищу льняное масло, рыбу, грецкие орехи, семена льна и чиа. Среди источников белка популярны птица, рыба, орехи, бобовые и тофу, добавила врач.

Между тем, диетолог упомянула мелиссу, мяту, ромашку и лаванду, которые тоже полезно добавлять в свой рацион здорового питания.

Ранее редакция публиковала список продуктов, которые, по словам врача, нельзя есть натощак.