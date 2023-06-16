Тотальная проверка мигрантов прошла на Хилокском рынке в Новосибирске

Массовая проверка в месте концентрации иностранных граждан прошла 14 июня. В оперативном-профилактическом мероприятии приняли участие сотрудники полиции и Росгвардии. Все иностранные граждане были проверены, а не находятся ли они в розыске по подозрению в совершении преступлений.

— По результатам проверок сотрудниками полиции собрано 13 материалов за нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима проживания (пребывания) в Российской Федерации, а также сотрудниками ГИБДД вынесено 14 постановлений об административных правонарушениях в области безопасности дорожного движения, — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

13 иностранных гражданин отправлены в спецприемник. Они будут выдворены за пределы России после сбора всех необходимых документов.

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