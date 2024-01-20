Александр Бастрыкин заинтересовался травмированием ребенка в игровой комнате ТЦ в Новосибирске

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах процессуальной проверки по информации о травмировании малыша в игровой комнате торгового центра в Новосибирске.

Напомним, накануне в группе «ЧП Новосибирск» в ВК мама малыша сообщила, что в январе текущего года в городе Новосибирске двухлетний мальчик, находясь в игровой комнате торгового центра, получил перелом стопы. Инцидент произошел 14 января.

Сибирячка написала заявление в полицию. В ситуации будет разбираться Следственный комитет.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, — говорится в сообщении Информационного центра СК России.

Ранее редакция сообщала, что до Бастрыкина дошли многочисленные жалобы на отсутствие тепла в домах Новосибирска.