Пивоваренная компания опровергла массовый отстрел животных на предприятии в Новосибирске

ООО «Новосибирская Пивоваренная Компания» опровергла отстрел беспризорных животных на территории завода. Как заявили в компании, информация, публикуемая в СМИ, — недостоверна.
— Мы занимаемся производством пищевой продукции и соблюдаем санитарно-эпидемиологические нормативы, поэтому обязаны ограничивать количество беспризорных животных на территории завода, — сообщили в компании.
В пресс-релизе отмечается, что ООО «СпецАвиаГрупп» вывезет всех отловленных беспризорных животных с территории завода на вакцинацию. После этого их вернут на привычное место обитания.
ООО «СпецАвиаГрупп» — аккредитованная компания, которая занимается отловом беспризорных животных. Работает с заводами и компаниями пищевой промышленности в Новосибирской области.
Вчера зоозащитники через СМИ Новосибирска распространили сообщение о том, что почти сотню стерилизованных собак, обитающих на промышленной территории в Кировском районе, хотят убить.
Ранее редакция рассказывала о том, что зоозащитники спасли 31 собаку в Новосибирске.
Фото freepik — prostooleh
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