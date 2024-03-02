Пивоваренная компания опровергла массовый отстрел животных на предприятии в Новосибирске

ООО «Новосибирская Пивоваренная Компания» опровергла отстрел беспризорных животных на территории завода. Как заявили в компании, информация, публикуемая в СМИ, — недостоверна.

— Мы занимаемся производством пищевой продукции и соблюдаем санитарно-эпидемиологические нормативы, поэтому обязаны ограничивать количество беспризорных животных на территории завода, — сообщили в компании.

На предприятии пояснили, что обратились к ООО «СпецАвиаГрупп», так как на территории завода скопилось большое количество беспризорных животных. Они зимовали на площадке.

В пресс-релизе отмечается, что ООО «СпецАвиаГрупп» вывезет всех отловленных беспризорных животных с территории завода на вакцинацию. После этого их вернут на привычное место обитания.

ООО «СпецАвиаГрупп» — аккредитованная компания, которая занимается отловом беспризорных животных. Работает с заводами и компаниями пищевой промышленности в Новосибирской области.

Вчера зоозащитники через СМИ Новосибирска распространили сообщение о том, что почти сотню стерилизованных собак, обитающих на промышленной территории в Кировском районе, хотят убить.

Ранее редакция рассказывала о том, что зоозащитники спасли 31 собаку в Новосибирске.