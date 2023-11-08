Введен в эксплуатацию участок дороги «Таскаево-Бакмасиха» под Новосибирском

8 ноября в Барабинском районе после ремонта введен в эксплуатацию участок дороги «Таскаево – Бакмасиха» протяженностью 1,7 км. Дорожные службы старались работать оперативно, чтобы успеть до наступления холодов.

― На участке полностью обновили покрытие, укрепили обочины, установили знаки и нанесли разметку. Все это было сделано в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Восстановленный отрезок находится рядом с селом Новокозловское. Он является единственным путем между населенным пунктом и деревней Кармышак, ― рассказали в Минтрансе Новосибирской области.

В текущем году длина всей автодороги составляет почти 46 км. В 2024 году работы по ремонту продолжатся с 4-го по 6,5-й километр.