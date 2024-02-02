«Почка справа, легкое слева»: два вида рака одновременно удалили у мужчины врачи в Новосибирске

Хирурги Центра Мешалкина провели сложнейшую операцию на двух органах сразу у пациента с больным сердцем.

Злокачественные опухоли на правой почке и левом легком у 66-летнего жителя Ханты-Мансийска обнаружили во время плановой диагностики по направлению кардиологов. Ранее мужчина перенес эндопротезирование брюшной аорты.

Консилиум врачей принял решение провести операции на двух органах сразу, чтобы не усугубить повторным наркозом сердечно-сосудистую патологию.

Злокачественное «комбо» удалили эндоскопическим методом хирурги Алексей Петров и Илья Остальцев. Сначала они освободили от опухоли почку, вторым этапом легкое.

— Злокачественная опухоль была на почке справа и на легком слева. В других клиниках с учетом сопутствующей патологии пациента отказались бы оперировать. В нашем Центре есть возможность собрать команду для подобной операции, объединив в нее специалистов любого профиля,— отметил врач онколог-уролог НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Илья Остальцев.

Операция прошла успешно, и пациента выписали уже через три дня.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске врачи Центра Мешалкина исправили врожденный порок сердца пенсионерке из Барнаула.