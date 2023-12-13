Инвалидов не оказалось в списке бесплатного проезда по четвертому мосту в Новосибирске

Автомобили инвалидов не включили в список категории граждан для бесплатного проезда по четвертому мосту в Новосибирске.

По условиям строительной концессии, пополнить перечень категории лиц для бесплатного проезда может концедент, то есть региональное правительство, а именно Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

На запрос редакции Atas.info в министерстве транспорта ответили, что решение примут только после сдачи моста.

— В настоящее время объект находится на стадия строительства. Вопрос о дополнении перечня по предоставлению права льготного проезда либо проезда без взимания платы за проезд в отношении отдельных категорий транспортных средств, либо отдельных категорий пользователей будет рассмотрен после завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию, — пояснил в ответе на запрос министр транспорта Анатолий Костылевский.

Председатель областной организации «Всероссийского общества инвалидов» Игорь Галл-Савальский пообещал журналистам, что обратится с вопросом предоставления бесплатного проезда инвалидам по четверому мосту к министру лично на сессии Заксобрания, которая пройдет 14 декабря.

Ранее редакция сообщала о том, что четвертый мост в Новосибирске обещают сдать к концу 2024 года.