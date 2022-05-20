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Довыборы в Заксобрание начались с массовой явки избирателей

  • 20/05/2022, 16:11
Автор:
новости Новосибирска
Несмотря на то, что до окончания голосования еще несколько суток.

В Новосибирской области стартовало голосование по выборам депутата Заксобрания по округу №8 за мандат, освобожденный теперь уже бывшим главой комитета по строительству, ЖКХ и тарифам, единороссом Александром Морозовым. Несмотря на самое начало выборов, местами отмечается массовый всплеск гражданского сознания. В частности, в реготделении КПРФ, со ссылкой на наблюдателя от своего кандидата, сообщают о массовой явке на избирательный участок в Доволенском районе.

На участке №191 в Доволенском районе, который расположен в школе №1, зафиксирована аномально высокая явка, говорится на сайте партии. Более 100 человек за 2 часа. По словам наблюдателя Владимира Мухамедова, люди приходят массово и очень быстро голосуют.

Как сообщил наблюдатель в комментарии Infopro54, наиболее вероятен факт мобилизации местных бюджетников.

Когда мы, наблюдатели, начали «кипиш», вскоре появился глава района, пообещал навести порядок, рассказывает собеседник издания. Буквально сразу же такая массовая явка прекратилась.

В облизбиркоме просто отмечают факт активности местных избирателей.

Активно голосуют жители Доволенского района, сообщается в группе избирательной комиссии в соцсети.

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Всего, по информации областной избирательной комиссии, за мандат Александра Морозова на округе №8 борются депутат Новосибирского райсовета, помощник депутата Заксобрания Андрей Ардатов (ЛДПР), директор Баганской СОШ Доволенского района Алексей Горлач (КПРФ), замдиректора ООО «Кубометр», депутат Мошковского райсовета Николай Завалишин («Справедливая Россия»), помощник депутата Заксорания Эдуард Кожемякин («Партия пенсионеров за социальную справедливость) и главврач городской больницы №34 Ярослав Фролов («Единая Россия»). В выборах задействованы 5 территориальных комиссий Доволенского, Каргатского, Кочковского, Убинского и Чулымского районов. В этих территориальных комиссиях работают 45 человек. Численность организаторов выборов в 92 участковых комиссиях составляет 597 человек.

Напомним, что в сентябре 2021 года должны также состояться довыборы в Заксобрание по округам №4 (Барабинский и Куйбышевский районы) и №10 (Коченевский и Чулымский районы): округ №4 стал вакантным после избрания Олега Иванинского депутатом Госдумы, округ №10 — после сложения полномочий Валентином Сичкаревым,  признанным судом виновным по результатам расследования уголовного дела.

 

Ранее редакция сообщала, что в регионе разрабатывается нормативная база для проведении выборов губернатора в электронном формате

Фото с сайта избиркома Новосибирской области

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : политика заксобрание выборы


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