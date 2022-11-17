Александр Бастрыкин поручил возбудить еще одно уголовное дело по жалобе новосибирцев

Глава СК РФ Александр Бастрыкин по итогам личного приёма по видеосвязи активистов улицы Малыгина дал поручение возбудить ещё одно уголовное дело. Об этом сообщает руководитель РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов. Но на сей раз дело касается не экологических аспектов жизни улицы, а трудовых мигрантов.

— По итогам встречи, которая продолжалась в течение двух часов, Александр Бастыкин, выслушав доклад и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области Виталия Зарипова и мнения граждан, дал поручения усилить следственную группу, привлечь к проведению экологических экспертиз московских специалистов, возбудить еще одно уголовное дело — в связи с жалобами жителей на нарушения правопорядка со стороны мигрантов, — рассказывает Михайлов. — Кроме того, Александр Бастыкин подтвердил, что ситуация в Малыгинском и Хилокском микрорайонах находится на его личном контроле и пообещал через месяц вновь лично принять потерпевших.

Напомним, что ранее жители «Хилокского треугольника» были признаны судом потерпевшими в результате бездействия предприятия, которое до этого суд обязал установить санитарно-защитную зону в границах Клещихинского кладбища, левобережного мусорного полигона и Хилокского рынка. Это стало поводом для проведения общественными активистами серии протестных акций. В середине июля Следственный комитет по обращению жителей улицы Малыгина возбудил уголовное дело по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Ситуацию усугубляет наличие рядом с легальными полигоном и рынком их нелегальных дублёров.

— За полигоном образуется вторая свалка, и поджоги теперь происходят там, — рассказывал ещё один общественник, экс-депутат Заксобрания Олег Сметанин на заседании комиссии Заксобрания по экологии. — Там безобразия происходят, на которых кто-то деньги зарабатывает, а в бюджет поступлений нет: кто-то свозит мусор не на полигон, с которого деньги в бюджет идут, а туда.

Ранее редакция сообщала о динамике нарушений экологического законодательства.