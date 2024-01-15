В каких случаях могут отказать в начислении пенсии, рассказал эксперт

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с изданием «Прайм» рассказал, что в ряде случаев Соцфонд вправе отказать гражданам в страховой пенсии.

Но прежде он напомнил, что подать заявление на пенсию можно несколькими способами: через клиентскую службу Соцфонда, МФЦ, в личном кабинете на сайте Социального фонда и на портале «Госуслуги». При этом Соловьев предупредил, что сделать это предпочтительно за месяц до наступления возраста, который дает право на назначение пенсии.

Кроме того, граждане могут обратиться в территориальный орган Соцфонда в течение двух лет до наступления соответствующего возраста, чтобы специалисты фонда собрали всю необходимую информацию и обеспечили полный объем и достоверность сведений о пенсионных правах застрахованных лиц.

Юрист пояснил, что риск отказа в пенсии может возникнуть, если не хватает баллов или стажа, и добавил, что в фонде пристальное внимание уделяют также льготному стажу, который позволяет гражданам выйти на пенсию досрочно. Исключением выступает социальная пенсия, которая полагается без учета трудового стажа. Соловьев уточнил, что средний размер этой выплаты равен 13,5 тыс. руб., ее назначают с 65 лет для женщин и с 70 — для мужчин.

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