Выплаты вкладчикам «КИВИ Банка» начнутся 12 июля

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщила о том, что 12 июля начинает рассчитываться с кредиторами АО «КИВИ Банк». На эти цели в общей сложности планируется направить более 27 млрд рублей. При этом требования кредиторов первой очереди будут удовлетворены полностью в размере суммы установленных требований. Кредиторам третьей очереди первым траншем будет перечислено 80,43%. После завершения продажи ликвидных ценных бумаг, их требования также будут погашены полностью, уточнили в АСВ.

Напомним, в феврале в пресс-службе агентства в ответ на запрос Infopro54 сообщали, что объем средств жителей Новосибирской области (физических лиц, включая ИП), зависших на банковских счетах «КИВИ Банка» составлял 92,4 млн рублей. Количество таких вкладчиков — 363. В АСВ подчеркивали, что не располагают данными об объеме средств держателей QIWI Кошельков в конкретных субъектах РФ, так как при регистрации электронных кошельков от пользователей не требовались данные о месте проживания.

21 февраля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «КИВИ Банк». Система QIWI работала в России с 2007 года. На момент отзыва лицензии в сети было 9,3 миллиона активных кошельков. В общей сложности на кошельках зависли более 4 млрд рублей средств граждан.