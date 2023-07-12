Выпускникам школ Новосибирска автоматически продлили выплату пенсии по случаю потери кормильца

Новосибирским выпускникам школ, получающим пенсию по случаю потери кормильца и достигшим 18 лет и старше, выплата пенсии продлена автоматически до 1 сентября. Всего в Новосибирской области пенсии по случаю потери кормильца получают свыше 37,3 тысяч детей. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда по Новосибирской области.

Если выпускник будет зачислен в вуз выплата пенсии продолжится до окончания учебы, но не дольше чем до достижения возраста 23-х лет. Факт обучения специалисты СФР проверяют самостоятельно.

— До июня 2022 года, как только ребенок достигал совершеннолетия и оканчивал школу, выплата на лето приостанавливалась. С прошлого года произошли изменения в законодательстве, и теперь отделение СФР по Новосибирской области автоматически продлевает перечисление пенсии по случаю потери кормильца лицам 18 лет и старше, закончившим обучение в школе,— говорится в сообщении.

С января будущего года процедура оформления пенсии по случаю потери кормильца будет упрощена.

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