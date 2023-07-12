Площадь государственных и муниципальных земель в Новосибирской области за год уменьшилась на 19 тыс га

Площадь земель, принадлежащая юридическим лицам, за 2022 год в Новосибирской области увеличилась на 19,3 тыс. га. Большая ее часть зарегистрирована в таких городах как, Обь, Новосибирск, Искитим, Бердск, в Барабинском, Сузунском, Тогучинском и Мошковском районах области, сообщила пресс-служба управления Росреестра по Новосибирской области. Для промышленных предприятий прирост составил 128,6 тыс. га за счет перевода земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

Регионам могут расширить права в сфере предоставления бесплатных участков земли и составляет 5467,5 тыс. га. Прирост составил 0,3 тыс. га.

Что касается населенных пунктов, то за год их площадь увеличилась на 0,2 тыс. га. Площадь городов и поселков городского типа составляет 128,1 тыс. га, сельских населенных пунктов — 140,6 тыс. га.

При этом земля, которой распоряжается государство и муниципальные образования, за прошлый год уменьшилась на 19,6 тыс. га. Основная доля земель приходится на Северный, Колыванский, Кыштовский, Убинский районы, города Татарск, Барабинск и Куйбышев.

«Вода к нам приходит»: аграрии отодвигают поля от водохранилища из-за опасных берегов Семнадцать районов области были переведены в категории населенных пунктов и в земли промышленности и иного специального назначения. Теперь ее площадь составляет 11110,5 тыс. га.

Земли лесного фонда составляют 4629,6 тыс. га (площадь не изменялась): лесные площади — 59,9%, болота — 36,5%. Остальная часть — сельхозугодья, земли под дорогами и др. Больше всего земель лесного фонда (67,2%) сосредоточено на севере области: в Колыванском, Кыштовском, Северном, Убинском районах.

Ранее редакция сообщала о том, что сельхозземли в Новосибирской области станут доступнее для инвесторов.