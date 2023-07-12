Площадь государственных и муниципальных земель в Новосибирской области за год уменьшилась на 19 тыс га

Площадь земель, принадлежащая юридическим лицам, за 2022 год в Новосибирской области увеличилась на 19,3 тыс. га. Большая ее часть зарегистрирована в таких городах как, Обь, Новосибирск, Искитим, Бердск, в Барабинском, Сузунском, Тогучинском и Мошковском районах области, сообщила пресс-служба управления Росреестра по Новосибирской области. Для промышленных предприятий прирост составил 128,6 тыс. га за счет перевода земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
Что касается населенных пунктов, то за год их площадь увеличилась на 0,2 тыс. га. Площадь городов и поселков городского типа составляет 128,1 тыс. га, сельских населенных пунктов — 140,6 тыс. га.
При этом земля, которой распоряжается государство и муниципальные образования, за прошлый год уменьшилась на 19,6 тыс. га. Основная доля земель приходится на Северный, Колыванский, Кыштовский, Убинский районы, города Татарск, Барабинск и Куйбышев.
Земли лесного фонда составляют 4629,6 тыс. га (площадь не изменялась): лесные площади — 59,9%, болота — 36,5%. Остальная часть — сельхозугодья, земли под дорогами и др. Больше всего земель лесного фонда (67,2%) сосредоточено на севере области: в Колыванском, Кыштовском, Северном, Убинском районах.
Ранее редакция сообщала о том, что сельхозземли в Новосибирской области станут доступнее для инвесторов.
Фото: freepik.com
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